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Карпин: с нынешними правилами можно ожидать чего угодно – ничему не удивляемся

Карпин: с нынешними правилами можно ожидать чего угодно – ничему не удивляемся
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о ничьей с «Сочи», а также о двух пенальти, которые не реализовали Николай Комличенко и Даниил Уткин.

«Насколько закономерен счёт 2:2? Раз так закончили, значит, закономерный. Первый тайм был хорошим. Делали всё, но проигрывали 0:1. Даже не знаю, за что назначили пенальти в наши ворота. Говорят, кто-то кого-то задел локтем. С нынешними правилами можно ожидать всё что угодно, поэтому ничему не удивляемся. Если бы мы забили пенальти, был бы вообще идеальный первый тайм.

Два незабитых пенальти? У нас три пенальтиста – Полоз, Комличенко и Уткин. В первом случае Полоз дал пробить Комличенко. Комличенко не забил. А во втором случае я сказал, чтобы Уткин бил», – сказал Карпин в послематчевом флеш-интервью в эфире телеканала «Матч Премьер».

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