Киевское «Динамо» поздравило Усика с победой над Джошуа

Многократный чемпион Украины киевское «Динамо» поздравило боксёра Александра Усика с победой в бою с Энтони Джошуа.

«Гордость отечества. С большой победой, чемпион», — написано в сторис «Динамо» в одной из социальных сетей.

Напомним, поединок между боксёрами продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей праздновал Александр Усик (113:115, 115:113, 116:112). Это был бой-реванш боксёров. В первом поединке, который состоялся в Англии в сентябре 2021 года, победу праздновал Усик, выиграв единогласным решением судей.

После окончания боя Энтони Джошуа выбросил свои пояса с ринга. Благодаря сегодняшней победе Александр Усик защитил титулы в супертяжёлом весе по версии WBA Super, IBF, WBO и IBO.

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