Киевское «Динамо» поздравило Усика с победой над Джошуа

Многократный чемпион Украины киевское «Динамо» поздравило боксёра Александра Усика с победой в бою с Энтони Джошуа.
«Гордость отечества. С большой победой, чемпион», — написано в сторис «Динамо» в одной из социальных сетей.
Напомним, поединок между боксёрами продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей праздновал Александр Усик (113:115, 115:113, 116:112). Это был бой-реванш боксёров. В первом поединке, который состоялся в Англии в сентябре 2021 года, победу праздновал Усик, выиграв единогласным решением судей.
После окончания боя Энтони Джошуа выбросил свои пояса с ринга. Благодаря сегодняшней победе Александр Усик защитил титулы в супертяжёлом весе по версии WBA Super, IBF, WBO и IBO.
Фанаты «Фенербахче» скандировали фамилию Путина
- 21 августа 2022
-
06:14
-
06:03
-
05:02
-
04:49
-
04:40
-
03:30
-
01:39
-
01:28
-
01:18
-
01:04
-
00:53
-
00:44
-
00:42
-
00:31
-
00:27
-
00:26
-
00:17
-
00:17
-
00:10
-
00:06
-
00:01
- 20 августа 2022
-
23:52
-
23:48
-
23:44
-
23:43
-
23:35
-
23:29
-
23:25
-
23:19
-
23:14
-
23:12
-
22:54
-
22:53
-
22:47
-
22:46