Главный тренер «ПСЖ» — на вопрос о трансферах: нам нужны ещё игроки с сильными качествами

Кристоф Галтье, возглавляющий «Пари Сен-Жермен», высказался о планах клуба на оставшееся до окончания трансферного окна время.

«Нам нужны игроки с максимально сильными качествами, чтобы играть каждые три дня, имея при этом возможность ротировать состав во время матчей и между играми. Эти игроки должны быть технически оснащёнными, так как „ПСЖ“ очень часто играет против эшелонированной обороны.

Я уже говорил, что мы ещё ждём новобранцев. У нас много игроков по контракту, и Антеро Энрике продаст некоторых из них, потому что кроме спортивной, в футболе есть ещё и финансовая составляющая. Миссия спортивного директора в этом вопросе чётко определена", — приводит слова Галтье Le10sport.com.

Напомним, сегодня, 21 августа, «ПСЖ» в рамках третьего тура Лиги 1 в гостях сыграет с «Лиллем».

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