Главный тренер «ПСЖ» — на вопрос о трансферах: нам нужны ещё игроки с сильными качествами

Кристоф Галтье, возглавляющий «Пари Сен-Жермен», высказался о планах клуба на оставшееся до окончания трансферного окна время.
«Нам нужны игроки с максимально сильными качествами, чтобы играть каждые три дня, имея при этом возможность ротировать состав во время матчей и между играми. Эти игроки должны быть технически оснащёнными, так как „ПСЖ“ очень часто играет против эшелонированной обороны.
Я уже говорил, что мы ещё ждём новобранцев. У нас много игроков по контракту, и Антеро Энрике продаст некоторых из них, потому что кроме спортивной, в футболе есть ещё и финансовая составляющая. Миссия спортивного директора в этом вопросе чётко определена", — приводит слова Галтье Le10sport.com.
Напомним, сегодня, 21 августа, «ПСЖ» в рамках третьего тура Лиги 1 в гостях сыграет с «Лиллем».
Как Месси тратит деньги на помощь людям?
- 21 августа 2022
-
08:04
-
08:01
-
06:54
-
06:14
-
06:03
-
05:02
-
04:49
-
04:40
-
03:30
-
01:39
-
01:28
-
01:18
-
01:04
-
00:53
-
00:44
-
00:42
-
00:31
-
00:27
-
00:26
-
00:17
-
00:17
-
00:10
-
00:06
-
00:01
- 20 августа 2022
-
23:52
-
23:48
-
23:44
-
23:43
-
23:35
-
23:29
-
23:25
-
23:19
-
23:14
-
23:12
-
22:54