Зарема Салихова призвала верить в тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля

Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала поражение красно-белых в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Динамо» (0:1). Салихова призвала поддержать футболистов и верить в главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«В целом у меня нет серьезных претензий к судейству. Думаю, если б в утреннем интервью болельщик «Спартака» Хачатурянц не сказал, что болеет за нашу команду, то Кукуян заметил бы удар локтем, который получил Джикия, от чего у него пошла кровь. И фол на Соболеве, когда Фомин наступил ему на ногу, тоже заметил бы.

А вообще тем, кто считает себя болельщиком, лучше молчать перед игрой, дабы не спугнуть фарт. Ничего страшного в проигрыше нет, радует, как команда поддерживает Умярова. Да, не хватало волшебства от Мозеса в этой игре. Виктору — здоровья и скорейшего возвращения!

Не нужно ребят ни короновать раньше времени, ни окрашивать трагизмом поражение. Просто верьте в тренера и поддерживайте парней», — приводит слова Заремы Салиховой «Спорт-экспресс».

Напомним, 20 августа «Динамо» одержало победу в московском дерби благодаря голу Константина Тюкавина на 27-й минуте. Последние минуты встречи подопечные Славиши Йокановича провели в меньшинстве после удаления Николы Моро.