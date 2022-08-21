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Каррера — о «Спартаке»: именно в поражениях могут скрываться причины будущих побед

Каррера — о «Спартаке»: именно в поражениях могут скрываться причины будущих побед
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал поражение красно-белых в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Динамо» (0:1). По мнению итальянского специалиста, поражения нужны для того, чтобы анализировать ошибки и становиться лучше.

«Не нужно сильно переживать, потому что поражения нужны для того, чтобы на них учиться и понимать, какие ошибки были сделаны. Конечно, лучше не проигрывать, но именно в поражениях могут скрываться причины будущих побед», — приводит слова Карреры «Спорт-экспресс».

Напомним, 20 августа «Динамо» одержало победу в московском дерби благодаря голу Константина Тюкавина на 27-й минуте. Последние минуты встречи подопечные Славиши Йокановича провели в меньшинстве после удаления Николы Моро.

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