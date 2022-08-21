Лесовой словом «супер» описал новичка «Динамо» Фернандеса
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Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой поделился мнением о защитнике московской команды Роберто Фернандесе.
«Роберто Фернандес? Здорово играет, супер игрок», — передаёт слова Лесового корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Напомним, Фернандес перешёл в «Динамо» из «Гуарани». Контракт 22-летнего футболиста с московским клубом рассчитан на пять лет, до 2027 года. Ранее Фернандес выступал за юношеские и молодёжные сборные Парагвая.
«Динамо» в шести матчах набрало 12 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Спартак» (13). В следующем туре чемпионата России московская команда на выезде сыграет с «Пари Нижним Новгородом». Встреча состоится 27 августа.
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