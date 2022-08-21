Лесовой ответил на вопрос о возможном уходе Моро из «Динамо»
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Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой отреагировал на информацию о возможном уходе хавбека Николы Моро из московской команды.
«Уходит ли куда-то Моро из «Динамо»? Никто не знает», — передаёт слова Лесового корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Ранее появилась информация, согласно которой Моро может перейти в «Болонью». Сообщалось, что итальянский клуб уже приступил к переговорам с представителями хорватского футболиста.
Напомним, в сезоне-2021/2022 Моро провёл за московское «Динамо» 34 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. В сезоне-2022/2023 Никола провёл за бело-голубых шесть матчей и отдал две результативные передачи. Ранее футболист выступал за загребское «Динамо».
Новость по темеПолузащитник «Динамо» Никола Моро может перейти в «Болонью»
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