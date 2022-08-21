Конте — об историческом голе Кейна: Гарри хотел бы обменять личные достижения на трофеи

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте прокомментировал историческое достижение форварда «шпор» Гарри Кейна.



Напомним, в матче 3-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» Кейн забил победный гол. Этот забитый мяч стал 185-м для игрока в АПЛ за «Тоттенхэм». Он побил рекорд экс-игрока «Манчестер Сити» Серхио Агуэро по количеству голов, забитых в английской Премьер-лиге за один клуб. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу «шпор».



«Я очень хорошо знаю, что Кейн хотел бы обменять свои личные достижения на трофеи. Он много работает для этого. Мы говорим о нападающем мирового уровня, но меня радует не только то, что он много забивает. Кейн также вовлечён в процесс и много работает на команду», — приводит слова Конте Sky Sports.

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