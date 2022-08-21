Стрепетов — о Кассьерре и Сергееве: кто быстрее впитает бразильскую игру — будет основным

Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов высказался по поводу безголевой серии колумбийского нападающего Матео Кассьерры, который пополнил состав сине-бело-голубых в летнее трансферное окно. Ранее форвард выступал за «Сочи».
«В «Сочи» Кассьерра чувствовал себя одним из лидеров. В команде были очень хорошо поставлены атаки с флангов, а сам он был готов к приёму мяча после таких атак. Кроме того, отлично работала связка Кассьерры с Нобоа. Колумбиец хорошо отскакивал, а эквадорец делал передачи. Он чувствовал, как играть с Кристианом.
Теперь Матео должен почувствовать так же партнёров в «Зените». Пока он не похож на Кассьерру образца «Сочи», но ничего страшного в этом нет. И колумбиец, и Сергеев должны впитать бразильскую игру «Зенита». Кто быстрее это сделает, тот и будет основным. Будет забивать много голов. Нужно, чтобы и бразильцы по-настоящему поверили в нападающих: делали побольше передач в зону, больше работали с ними в связках. Пока Малком, Вендел, Клаудиньо, Дуглас Сантос стараются играть своей компанией. Помните, как кто-то из них сказал: «Круговой – это наш, бразилец». Приятно, что так воспринимают российского футболиста», — сказал Стрепетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анатолием Романовым.
- 21 августа 2022
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