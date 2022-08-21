А. Попов: соперник чуть сильнее «Урала», и «Спартак» сдулся. Похоже, «Зенит» опять чемпион

Бывший футболист «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов высказался о проигрыше московского «Спартака» в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Динамо» (0:1). По его мнению, «Зенит» опять является основным претендентом на чемпионство.

«Команда чуть сильнее «Урала» — и всё, «Спартак» сдулся. «Спартак» не наиграл на победу, но и поражения не заслуживал. «Динамо» – команда с задачами, как и «Спартак», но футбол был неудачным со стороны обеих команд.

«Спартак» – «Динамо» – игра ни о чём. Вывеска хорошая, историческая, а качество футбола ужасное. Зрителям, наверное, нравится такой футбол? Не знаю. Если смотреть на качество игры, тактические перемещения и принятие решений, хм… Наверное, даже в группу Лиги Европы не попасть с таким уровнем футбола.

По ходу, «Зенит» опять чемпион… ЦСКА, если не будет проваливаться по дистанции, единственный конкурент «Зенита»?» — написал Попов в своих соцсетях.