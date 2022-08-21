Тренер ЦСКА Фоменко оценил старт армейцев в новом сезоне РПЛ

Тренер ЦСКА Олег Фоменко, входящий в штаб Владимира Федотова, оценил старт армейской команды в сезоне-2022/2023. Также специалист ответил на вопрос о турнирных перспективах московской команды в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«Первые четыре тура хотелось пройти без потерь, все шансы для этого у нас были. К сожалению, потеряли два очка в матче с «Пари НН». Но в целом позитивных моментов было намного больше. А самым важным считаю то, что во всех встречах мы показали содержательную игру. По большому счету расстроил только второй тайм в Нижнем Новгороде. А так нам удается создавать моменты, комбинировать, играть зрелищно. Чувствуется, что команда получает удовольствие от футбола. Мне кажется, это очень хорошо видно со стороны.

Нам повезло заниматься любимым делом и это прекрасно само по себе. Безусловно, хочется выступить как можно успешнее, но обсуждать турнирные перспективы, считаю, не время. Футболисты выходят на любой матч с запредельной мотивацией и желанием победить. По-другому быть не может, иначе зачем этим заниматься? Конечно, мы регулярно ставим перед командой задачи, но они по большей части касаются предстоящего матча. Нужно его выиграть, после чего начинаем готовиться к следующему поединку, к тому, чтобы уже в нем набрать три очка. А весной, в конце сезона, будет видно, кто на что наработал. Что заслужим, то и получим в итоговой таблице», — приводит слова Фоменко официальный сайт ЦСКА.