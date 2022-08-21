ЦСКА — «Ахмат»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00

Сегодня, 21 августа, в матче шестого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 ЦСКА сыграет с «Ахматом». Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Ахмат».



Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Алексей Лунёв и Алексей Стипиди. В роли резервного рефери выступит Евгений Буланов.



ЦСКА набрал 10 очков в пяти матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Грозненский «Ахмат» (8) — на восьмом месте. Лидером соревнований является московский «Спартак» (13).