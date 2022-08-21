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«Зенит» — «Торпедо»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:30

«Зенит» — «Торпедо»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:30
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Сегодня, 21 августа, в матче шестого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Зенит» сыграет с «Торпедо». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Торпедо».

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Помогать ему будут ассистенты Владислав Назаров и Алексей Воронцов. В роли резервного рефери выступит Иван Сараев.

«Зенит» набрал 11 очков в пяти матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московское «Торпедо» (1) — на 15-м месте. Лидером соревнований является московский «Спартак» (13).

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