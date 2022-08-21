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«Краснодар» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
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«Краснодар» — «Оренбург»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

«Краснодар» — «Оренбург»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00
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Сегодня, 21 августа, в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Краснодар» сыграет с «Оренбургом». Встреча пройдёт на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Оренбург».

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Емелиным из Тулы. Помогать ему будут ассистенты Владимир Миневич и Игорь Князев. В роли резервного рефери выступит Константин Юданов.

«Краснодар» набрал восемь очков в пяти матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Оренбург» (6) — на 11-м месте. Лидером соревнований является московский «Спартак» (13).

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