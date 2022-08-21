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Источник: «Зенит» увеличил предложение по 18-летнему футболисту «Маккаби» до € 5 млн

Источник: «Зенит» увеличил предложение по 18-летнему футболисту «Маккаби» до € 5 млн
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Атакующий полузащитник «Маккаби» из Тель-Авива Оскар Глух всё ближе к переезду в Российскую Премьер-Лигу. В услугах 18-летнего израильтянина по-прежнему заинтересован «Зенит», информирует Sport5.

Согласно сведениям источника, сине-бело-голубые увеличили своё предложение по Глуху до € 5 млн. Ранее сообщалось, что первое предложение «Зенита» составило € 4 млн, а «Маккаби» хочет выручить за свою молодую звезду € 6 млн.

В сезоне-2022/2023 Оскар Глух провёл за «Маккаби» из Тель-Авива три матча – все в квалификации Лиги конференций УЕФА. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 18-летнего футболиста в € 500 тыс. Оскар Глух является воспитанником «Маккаби». На его счету также два матча за молодёжную сборную Израиля.

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