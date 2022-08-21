Левандовски: не могу отметить день рождения с семьёй, но проведу его за любимым делом

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал, как отметит свой день рождения. Сегодня, 21 августа, польскому футболисту исполняется 34 года.



«Сегодня не только день матча, но и мой день рождения. Благодарю всех за добрые пожелания. Я не смогу отметить этот день с семьёй, но проведу его за любимым делом — игрой в футбол.



Спасибо за всё. Никогда не сдавайтесь и не отказывайтесь от своей мечты. Упорно работайте и идите вперёд. Мечты сбываются», — написал Левандовски на своей странице в социальных сетях.



Сегодня состоится матч 2-го тура испанской Примеры сезона-2022/2023, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск. Действующим чемпионом страны является мадридский «Реал».

«Барселона» — «Райо Вальекано». Испанская Примера 2022/2023. 1-й тур