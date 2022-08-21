Левандовски: не могу отметить день рождения с семьёй, но проведу его за любимым делом

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал, как отметит свой день рождения. Сегодня, 21 августа, польскому футболисту исполняется 34 года.
«Сегодня не только день матча, но и мой день рождения. Благодарю всех за добрые пожелания. Я не смогу отметить этот день с семьёй, но проведу его за любимым делом — игрой в футбол.
Спасибо за всё. Никогда не сдавайтесь и не отказывайтесь от своей мечты. Упорно работайте и идите вперёд. Мечты сбываются», — написал Левандовски на своей странице в социальных сетях.
Сегодня состоится матч 2-го тура испанской Примеры сезона-2022/2023, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск. Действующим чемпионом страны является мадридский «Реал».
«Барселона» — «Райо Вальекано». Испанская Примера 2022/2023. 1-й тур
- 21 августа 2022
-
14:19
-
14:15
-
14:03
-
13:48
-
13:45
-
13:29
-
13:12
-
13:09
-
13:00
-
12:40
-
12:34
-
12:19
-
12:13
-
12:00
-
11:54
-
11:38
-
11:35
-
11:25
-
11:15
-
11:10
-
11:09
-
11:00
-
10:55
-
10:49
-
10:42
-
10:34
-
10:15
-
10:00
-
09:51
-
09:43
-
09:42
-
09:30
-
09:30
-
09:28
-
09:22