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Левандовски: не могу отметить день рождения с семьёй, но проведу его за любимым делом

Левандовски: не могу отметить день рождения с семьёй, но проведу его за любимым делом
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал, как отметит свой день рождения. Сегодня, 21 августа, польскому футболисту исполняется 34 года.

«Сегодня не только день матча, но и мой день рождения. Благодарю всех за добрые пожелания. Я не смогу отметить этот день с семьёй, но проведу его за любимым делом — игрой в футбол.

Спасибо за всё. Никогда не сдавайтесь и не отказывайтесь от своей мечты. Упорно работайте и идите вперёд. Мечты сбываются», — написал Левандовски на своей странице в социальных сетях.

Сегодня состоится матч 2-го тура испанской Примеры сезона-2022/2023, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск. Действующим чемпионом страны является мадридский «Реал».

«Барселона» — «Райо Вальекано». Испанская Примера 2022/2023. 1-й тур

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