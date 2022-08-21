ЦСКА — «Ахмат»: составы команд на матч 6-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Ахмата» на матч шестого тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Ахмат».
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Мойзес, Кучаев, Мухин, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль, Гаич, Чалов.
«Ахмат»: Шелия, Журавлёв, Быстров, Нижич, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Трошечкин, Швец, Садулаев, Конате.
ЦСКА набрал 10 очков в пяти матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Грозненский «Ахмат» (8) располагается на восьмом месте. Лидером соревнований является московский «Спартак» (13), но в случае победы над московским «Торпедо» на первое место выйдет санкт-петербургский «Зенит».
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