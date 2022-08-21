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«Рубин» вырвал победу в матче Первой лиги с «Волгой», забив решающий гол на 92-й минуте

«Рубин» вырвал победу в матче Первой лиги с «Волгой», забив решающий гол на 92-й минуте
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В матче шестого тура Мелбет Первой лиги сезона-2022/2023 «Волга» принимала казанский «Рубин». Встреча прошла на стадионе «Труд имени Льва Яшина» в Ульяновске и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 13-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Рубина» Леон Мусаев. На 25-й минуте главный арбитр матча Игорь Низовцев назначил в ворота казанской команды пенальти, который успешно реализовал защитник «Волги» Чингиз Магомадов. На 37-й минуте вторую жёлтую карточку получил полузащитник ульяновского клуба Александр Сапета, после чего хозяева остались в меньшинстве. В компенсированное время победный гол забил форвард «Рубина» Джоэль Фамейе.

Казанский «Рубин» набрал 11 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Первой лиги. Ульяновская «Волга» (1) располагается на последней, 18-й строчке. Лидером соревнований является «КАМАЗ» (13).

Россия - Мелбет Первая лига. 6-й тур
21 августа 2022, воскресенье. 12:45 МСК
Волга Ул
Ульяновск
Окончен
1 : 2
Рубин
Казань
0:1 Мусаев – 13'   1:1 Магомадов – 25' (пен)   1:2 Фамейе – 90+4'
Удаления: Сапета – 37' / нет
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