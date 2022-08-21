В ЦСКА рассказали о состоянии травмированных игроков перед матчем с «Ахматом»

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о состоянии травмированных игроков перед матчем 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». В частности, речь пошла об отсутствующих Георгии Щенникове и Егоре Ушакове, а также о восстановившемся от повреждения Бруно Фуксе.

«У нас условно травмирован Георгий Щенников — он активно набирает кондиции, уже активно работает на футбольном поле. Ожидаем, что в течение буквально 7-10 дней он вернётся к работе в общей группе. Ушаков по такому же протоколу набирает физические кондиции. Его ждём чуть позже, но никаких опасений нет. Надеюсь, что в начале сентября будет тренироваться в общей группе.

Фукс две недели тренировался в общей группе. Никаких ограничений по здоровью для выступлений в общей группе у него нет. Поэтому он находится в заявке на матч с «Ахматом», — сказал Безуглов на видео в клубном телеграм-канале ЦСКА.