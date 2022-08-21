Ребров показал, как игроки «Спартака» отреагировали на ошибку Умярова в матче с «Динамо»

Бывший голкипер «Спартака» Артём Ребров, ныне занимающий должность технического координатора команды, показал, как игроки красно-белых отреагировали на ошибку Наиля Умярова в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:1).

«Победа важна в любой игре, тем более в дерби. Но когда ты видишь такое после пропущенного гола, то понимаешь: у нас есть самое важное — команда», — написал Ребров в своём телеграм-канале, прикрепив видео эпизода.

Права на видео принадлежат Российскому футбольному союзу (РФС)

Напомним, «Спартак» набрал 13 очков в 6 матчах Российской Премьер-Лиги, что позволяет занимать первое место в турнирной таблице. Однако «Зенит» имеет в своём активе 11 очков и матч в запасе, поэтому может сместить красно-белых с первого места уже сегодня.