ЦСКА – «Ахмат»: Фёдор Чалов открыл счёт в матче

Сегодня, 21 августа, в матче шестого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 ЦСКА принимает на своём поле грозненский «Ахмат». Встреча проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

ЦСКА открыл счёт на 29-й минуте игры — автором гола стал вернувшийся из аренды в «Базеле» Фёдор Чалов, ассистировал ему Хесус Медина. Медина от угла поля совершил подачу в штрафную, откуда неприкрытый Чалов в касание отправил мяч в ворота.

Видео гола Фёдора Чалова в ворота «Ахмата»:

ЦСКА набрал 10 очков в пяти матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Грозненский «Ахмат» (8) располагается на восьмом месте. Лидером соревнований является московский «Спартак» (13), но в случае победы в этом туре над «Торпедо» на первое место выйдет санкт-петербургский «Зенит».