ЦСКА – «Ахмат»: Карраскаль забил третий гол армейцев за 5 минут

Сегодня, 21 августа, в матче шестого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 ЦСКА принимает на своём поле грозненский «Ахмат». Встреча проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

Уже на 35-й минуте Хорхе Карраскаль довёл преимущество ЦСКА до разгромного (3:0). Примечательно, что армейцы забили три гола за пять минут. Мухин протащил мяч до угла штрафной и прострелил на Карраскаля — Хорхе ударом из-под защитника попал точно в ближний нижний угол ворот.

ЦСКА набрал 10 очков в пяти матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Грозненский «Ахмат» (8) располагается на восьмом месте. Лидером соревнований является московский «Спартак» (13), но в случае победы в этом туре над «Торпедо» на первое место выйдет санкт-петербургский «Зенит».