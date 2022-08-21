ЦСКА – «Ахмат»: грозненцы отыграли один мяч перед перерывом

Сегодня, 21 августа, в матче шестого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 ЦСКА принимает на своём поле грозненский «Ахмат». Встреча проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

Несмотря на три гола подряд от ЦСКА, «Ахмат» не расклеился и уже на 41-й минуте отыграл один мяч — гол забил нападающий Мохамед Конате. Трошечкин в атаке с ходу сделал пас на радиус штрафной, где Конате на замахе убрал мяч под правую и исполнил роскошный обводящий удар — попал в «девятку» (1:3).

ЦСКА набрал 10 очков в пяти матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Грозненский «Ахмат» (8) располагается на восьмом месте. Лидером соревнований является московский «Спартак» (13), но в случае победы в этом туре над «Торпедо» на первое место выйдет санкт-петербургский «Зенит».