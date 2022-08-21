Эдинсон Кавани рассказал о планах на будущее

Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани высказался о своих планах на будущее.



«Не знаю, за какую команду буду играть. Нужно идти туда, где тебя хотят видеть. Есть несколько предложений, но пока ничего конкретного, чтобы я мог дать чёткий ответ. Почему я нахожусь в Мадриде? На это есть множество причин. Я здесь из-за семьи и для того, чтобы тренироваться, продолжать работу. Нужно немного подождать», — приводит слова Кавани El Chiringuito.



Напомним, Эдинсон Кавани провёл прошлый сезон в английской Премьер-лиге, выступая за «Манчестер Юнайтед». На счету уругвайского футболиста 15 встреч, в которых он забил два гола и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом истёк в июне этого года.

Новость по теме «Ницца» намерена перехватить Кавани у «Вильярреала»