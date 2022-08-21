Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Минское «Динамо» с россиянкой Уласевич в воротах вылетело из квалификации женской ЛЧ

Минское «Динамо» с россиянкой Уласевич в воротах вылетело из квалификации женской ЛЧ
Комментарии

В матче 1/2 финала квалификации женской Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 австрийский клуб «Санкт-Пёльтен» встречался с минским «Динамо». Встреча завершилась победой австрийской команды со счётом 3:0.

В составе клуба «Санкт-Пёльтен» голами отметились нападающие Бернадетт Загор и Мелани Брунталер, оформившая дубль в этой встрече.

Российский вратарь Екатерина Уласевич вышла на поле в стартовом составе минского «Динамо» и отыграла весь матч. Напомним, Уласевич выступает за белорусскую команду с 2021 года.

Таким образом, минское «Динамо» вылетело из квалификации женской Лиги чемпионов УЕФА, а австрийский клуб продолжит борьбу за попадание в финальную стадию турнира. Действующим победителем женской Лиги чемпионов является «Лион».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022