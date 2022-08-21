Минское «Динамо» с россиянкой Уласевич в воротах вылетело из квалификации женской ЛЧ

В матче 1/2 финала квалификации женской Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 австрийский клуб «Санкт-Пёльтен» встречался с минским «Динамо». Встреча завершилась победой австрийской команды со счётом 3:0.



В составе клуба «Санкт-Пёльтен» голами отметились нападающие Бернадетт Загор и Мелани Брунталер, оформившая дубль в этой встрече.



Российский вратарь Екатерина Уласевич вышла на поле в стартовом составе минского «Динамо» и отыграла весь матч. Напомним, Уласевич выступает за белорусскую команду с 2021 года.



Таким образом, минское «Динамо» вылетело из квалификации женской Лиги чемпионов УЕФА, а австрийский клуб продолжит борьбу за попадание в финальную стадию турнира. Действующим победителем женской Лиги чемпионов является «Лион».