Минское «Динамо» с россиянкой Уласевич в воротах вылетело из квалификации женской ЛЧ
Поделиться
В матче 1/2 финала квалификации женской Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 австрийский клуб «Санкт-Пёльтен» встречался с минским «Динамо». Встреча завершилась победой австрийской команды со счётом 3:0.
В составе клуба «Санкт-Пёльтен» голами отметились нападающие Бернадетт Загор и Мелани Брунталер, оформившая дубль в этой встрече.
Российский вратарь Екатерина Уласевич вышла на поле в стартовом составе минского «Динамо» и отыграла весь матч. Напомним, Уласевич выступает за белорусскую команду с 2021 года.
Таким образом, минское «Динамо» вылетело из квалификации женской Лиги чемпионов УЕФА, а австрийский клуб продолжит борьбу за попадание в финальную стадию турнира. Действующим победителем женской Лиги чемпионов является «Лион».
Комментарии
- 21 августа 2022
-
17:16
-
17:09
-
17:00
-
16:54
-
16:47
-
16:38
-
16:37
-
16:31
-
16:29
-
16:23
-
16:22
-
16:17
-
16:15
-
16:12
-
16:03
-
15:46
-
15:44
-
15:39
-
15:38
-
15:33
-
15:31
-
15:31
-
15:11
-
14:58
-
14:52
-
14:50
-
14:47
-
14:47
-
14:30
-
14:19
-
14:15
-
14:03
-
13:48
-
13:45
-
13:29
Партнерский контент