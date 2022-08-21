Красивейший гол Конате в ворота ЦСКА. Видео

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате отметился забитым мячом в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с ЦСКА. Этот гол стал одним из красивейших эпизодов в хайлайтах матча.
Напомним, сегодня, 21 августа, в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 ЦСКА принимает на своём поле грозненский «Ахмат». Встреча проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Счёт к перерыву – 3:1 в пользу армейцев.
ЦСКА набрал 10 очков в пяти матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Грозненский «Ахмат» (8) располагается на восьмом месте. Лидером соревнований является московский «Спартак» (13), но в случае победы в этом туре над «Торпедо» на первое место выйдет санкт-петербургский «Зенит».
- 21 августа 2022
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