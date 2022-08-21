ЦСКА — «Ахмат»: Бериша сократил отставание гостей до одного мяча

Сегодня, 21 августа, в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 ЦСКА принимает грозненский «Ахмат». Встреча проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

«Ахмат» забил второй мяч на 58-й минуте (2:3). Автором гола стал Бернард Бериша. Олейников на скорости ушёл в лицевую, оставив за спиной Мойзеса, после чего прострелил через вратарскую, а набежавший вторым темпом Бериша расстрелял ворота.

ЦСКА набрал 10 очков в пяти матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Грозненский «Ахмат» (8) располагается на восьмом месте. Лидером соревнований является московский «Спартак» (13), но в случае победы в этом туре над «Торпедо» на первое место выйдет санкт-петербургский «Зенит».