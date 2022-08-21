Набабкин прервал безголевую серию в чемпионатах России, которая длилась более шести лет
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Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин забил гол в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Ахматом» (4:2, идёт второй тайм).
Этот забитый мяч стал первым в РПЛ для игрока за почти семь лет. Последний раз Набабкин отличился в Российской Премьер-Лиге 29 ноября 2015 года. Также защитник вообще не забивал более четырёх лет.
Напомним, Набабкин выступает в составе ЦСКА с 2010 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги и отметился одним голом.
Матч 6-го тура чемпионата России ЦСКА — «Ахмат» в эти минуты проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. К 83-й минуте счёт 4:2 в пользу московской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «Ахмат».
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