Бруно Фукс и Адольфо Гайч вышли на поле впервые в нынешнем розыгрыше РПЛ
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Футболисты московского ЦСКА Бруно Фукс и Адольфо Гайч вышли на поле впервые в нынешнем розыгрыше РПЛ. Это произошло в матче 6-го тура чемпионата России сезона-2022/2023 с грозненским «Ахматом» (4:2, идёт второй тайм).
Фукс заменил защитника армейцев Мойзеса на 80-й минуте встречи. Последний раз бразильский футболист выступал за ЦСКА также в матче с «Ахматом», который прошёл 1 мая текущего года. Гайч вышел вместо нападающего Антона Заболотного на 84-й минуте игры.
Матч 6-го тура чемпионата России ЦСКА — «Ахмат» в эти минуты проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. К 90-й минуте счёт 4:2 в пользу московской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «Ахмат».
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