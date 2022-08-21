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Сергей Иванов положительно оценил старт ЦСКА в чемпионате России

Сергей Иванов положительно оценил старт ЦСКА в чемпионате России
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Специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов прокомментировал текущую игровую форму московского ЦСКА.

«Игра результативная и зрелищная, что отличает ЦСКА в начале сезона. Два гола-близнеца: первый гол «Ахмата» и четвёртый гол ЦСКА — один к одному.

Ещё не было игр с серьёзными соперниками. Кроме «Зенита», с прямыми конкурентами не играли. Поэтому пока оценивать рано. По первому кругу рано судить. Однако микроклимат хороший — в раздевалке убедился в этом. Ребята друг за друга», – передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, сегодня ЦСКА в рамках 6-го тура Российской Премьер-Лиги обыграл грозненский «Ахмат» со счётом 4:2.

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