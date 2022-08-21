Сергей Иванов положительно оценил старт ЦСКА в чемпионате России
Поделиться
Специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов прокомментировал текущую игровую форму московского ЦСКА.
«Игра результативная и зрелищная, что отличает ЦСКА в начале сезона. Два гола-близнеца: первый гол «Ахмата» и четвёртый гол ЦСКА — один к одному.
Ещё не было игр с серьёзными соперниками. Кроме «Зенита», с прямыми конкурентами не играли. Поэтому пока оценивать рано. По первому кругу рано судить. Однако микроклимат хороший — в раздевалке убедился в этом. Ребята друг за друга», – передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Напомним, сегодня ЦСКА в рамках 6-го тура Российской Премьер-Лиги обыграл грозненский «Ахмат» со счётом 4:2.
Комментарии
- 21 августа 2022
-
18:52
-
18:50
-
18:48
-
18:46
-
18:43
-
18:40
-
18:34
-
18:32
-
18:30
-
18:30
-
18:28
-
18:28
-
18:26
-
18:19
-
18:17
-
18:11
-
18:10
-
18:08
-
18:06
-
18:05
-
17:55
-
17:55
-
17:49
-
17:47
-
17:40
-
17:39
-
17:38
-
17:37
-
17:37
-
17:37
-
17:33
-
17:27
-
17:24
-
17:23
-
17:23
Партнерский контент