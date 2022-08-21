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Талалаев прокомментировал поражение «Ахмата» в матче против ЦСКА

Талалаев прокомментировал поражение «Ахмата» в матче против ЦСКА
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал поражение своей команды в матче 6-го тура РПЛ с ЦСКА. Встреча закончилась победой москвичей со счётом 4:2.

«Проиграли хорошей команде. В первом тайме испугались. В раздевалке был выплеск эмоций, сыграли очень хороший второй тайм. Мало в чём уступали в первом тайме с точки зрения двигательных фаз. Но качество было разное, попросили спокойно проводить атаки. Во втором тайме у нас было преимущество по моментам, надо завершать свои моменты», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Таким образом, ЦСКА набрал 13 очков в шести матчах и сравнялся со «Спартаком», лидирующим в соревнованиях. Однако шанс обойти московские клубы имеет «Зенит», у которого 11 очков и матч в запасе. «Ахмат» (8) — на восьмом месте в таблице.

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