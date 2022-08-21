Федотов прокомментировал победу ЦСКА над «Ахматом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его подопечные обыграли грозненский «Ахмат» со счётом 4:2.



«Первый тайм доминировали до первого гола «Ахмата». Создавали хорошо моменты. Капелло говорил, что при 1:0 тренер отдыхает, потому что концентрация полная. Пытались воздействовать со скамейки, но пустили гол в раздевалку. Серьёзно поговорили в перерыве, но все чуть сбавили, пропустили второй.



Надо отдать должное ребятам, продолжали атаковать, создавать. Сумели реализовать один из голевых моментов. Не имеем право терять контроль в таких играх», – передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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