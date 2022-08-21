Талалаев рассказал, почему Гамид Агаларов получает мало игрового времени в «Ахмате»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев высказался о ситуации новичка команды, форварда Гамида Агаларова. Пока он редко выходит на поле.



«С Агаларовым все нормально, прибавляет, под нагрузками работает. Если будет забивать моменты, как с «Зенитом» и «Спартаком», то будет получать больше игрового времени. Конате разве плохо играет? У нас есть конкуренция на этой позиции.



На позиции центрального защитника после травмы Семёнова она страдает, но мои футболисты всё равно лучшие, в чём я убедился во втором тайме», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА набрал 13 очков в шести матчах и сравнялся со «Спартаком», лидирующим в соревнованиях. Однако шанс обойти московские клубы имеет «Зенит», у которого 11 очков и матч в запасе. «Ахмат» (8) — на восьмом месте в таблице.