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Федотов сообщил размер штрафа, который заплатит ЦСКА за нахождение Кучаева на скамейке

Федотов сообщил размер штрафа, который заплатит ЦСКА за нахождение Кучаева на скамейке
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о штрафе, который клуб заплатит за нахождение хавбека Константина Кучаева в матче с «Ахматом» (4:2) в 6-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Кучаев? Будем разбираться с ситуацией, лишняя паника. Заплатим 15 тысяч штрафа. Хорошо, что это всё закончилось. Будем распределять обязанности», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, перед началом матча ЦСКА сообщил, что Кучаева в стартовом составе заменит Иван Обляков. Кучаев не мог находиться на скамейке запасных московской команды из-за статуса травмированного игрока, однако он пробыл на ней какое-то время матча и лишь затем удалился на трибуны стадиона «ВЭБ Арена».

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