Федотов сообщил о состоянии Заболотного и Кучаева после травм
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Наставник ЦСКА Владимир Федотов высказался о состоянии травмированных полузащитника Константина Кучаева и нападающего Антона Заболотного.
«По травме Кучаева — спазм в задней поверхности бедра. Посмотрим в ближайшие дни.
По Заболотному не очень радужная информация, упал на плечо. Испытывает боль. Приехала скорая, не сулит ничего позитивного», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
24-летний Кучаев в пяти матчах нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ) забил два гола. Он был выведен из стартового состава перед игрой 6-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1).
31-летний Заболотный в четырёх встречах чемпионата России не отметился результативными действиями. Его соглашение с армейским клубом истекает в 2024 году.
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