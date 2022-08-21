Федотов — о Мойзесе: есть сложности с адаптацией

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его подопечные обыграли грозненский «Ахмат» со счётом 4:2, прокомментировал текущую адаптацию Мойзеса к новым для себя условиям чемпионата.
«Мы знали качества Мойзеса. Знали, что он добавит нам агрессии, скорости, мощи. Нужно ещё время для сыгранности, но это вопрос времени. Понятно, что есть сложности с адаптацией. Человек приехал с другой планеты. Вопрос акклиматизации стоит остро», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, сегодня ЦСКА в рамках 6-го тура Российской Премьер-Лиги обыграл грозненский «Ахмат» со счётом 4:2. После этой встречи армейцы набрали 13 очков и в турнирной таблице чемпионата догнали столичный «Спартак». В следующем туре ЦСКА отправится в гости к «Ростову». Матч состоится 28 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск.
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