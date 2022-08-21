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Три гола за шесть минут — в видеообзоре матча ЦСКА — «Ахмат»

Три гола за шесть минут — в видеообзоре матча ЦСКА — «Ахмат»
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Сегодня, 21 августа, в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 ЦСКА принимал грозненский «Ахмат». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:2 в пользу армейской команды. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

В первом тайме ЦСКА забил три мяча за шесть минут — в период с 29-й по 35-ю минуту голами отметились Фёдор Чалов, Кирилл Набабкин и Хорхе Карраскаль. Однако «Ахмат» не расклеился, и уже на 40-й минуте Мохамед Конате отыграл один мяч. На 58-й минуте Бернард Бериша сократил отставание грозненцев до одного гола (2:3). Но финальное слово в матче осталось за армейцами: на 78-й минуте ворота соперника поразил Хесус Медина. Финальный свисток арбитра зафиксировал результативную победу ЦСКА.

ЦСКА прибил «Ахмат» за шесть минут. Вратарь этого не выдержал ЦСКА прибил «Ахмат» за шесть минут. Вратарь этого не выдержал
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