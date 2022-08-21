«Лидс» сенсационно разгромил «Челси» в матче 3-го тура АПЛ

Сегодня, 21 августа, на стадионе «Элланд Роуд», состоялся матч 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Лидс Юнайтед» принимал лондонский «Челси». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:00 мск.
Хозяева с первых минут начали давать отпор синим. Благодаря этому на 33-й минуте Бренден Ааронсон вывел «Лидс» вперёд, а через четыре минуты нападающий команды Родриго укрепил преимущество своей команды, ассистировал ему Джек Харрисон. На 69-й минуте тот же Харрисон с передачи Родриго установил итоговый счёт матча – 3:0. Стоит отметить, что на 84-й минуте у «Челси» удалился Калиду Кулибали, получив вторую жёлтую карточку в матче.
После этой встречи «Лидс» набирает семь очков, а у «Челси» остаётся всего четыре. В следующем туре лондонцы сыграют против «Лестера», а «Лидс» отправится в гости к «Брайтону».
- 21 августа 2022
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