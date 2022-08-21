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Гайч: хочу остаться в ЦСКА, я счастлив здесь

Гайч: хочу остаться в ЦСКА, я счастлив здесь
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Форвард ЦСКА Адольфо Гайч заявил, что не планирует покидать команду. Ранее сообщалось, что аргентинец может отправиться в очередную аренду, так как не проходит в стартовый состав армейцев.

«Я тренируюсь хорошо, рад быть в команде. Я хочу остаться в ЦСКА, я остаюсь. Слухи были, но я счастлив здесь с парнями», — передаёт слова Гайча корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 21 августа, ЦСКА в матче 6-го тура РПЛ обыграл «Ахмат» со счётом 4:2.

В первом тайме ЦСКА забил три мяча за шесть минут — в период с 29-й по 35-ю минуту голами отметились Фёдор Чалов, Кирилл Набабкин и Хорхе Карраскаль. Однако «Ахмат» не расклеился, и уже на 40-й минуте Мохамед Конате отыграл один мяч. На 58-й минуте Бернард Бериша сократил отставание грозненцев до одного гола (2:3). Но финальное слово в матче осталось за армейцами: на 78-й минуте ворота соперника поразил Хесус Медина. Финальный свисток арбитра зафиксировал результативную победу ЦСКА.

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