Адольфо Гайч ответил на вопрос о конкуренции с Чаловым и Заболотным

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч поделился мнением о конкуренции за место в стартовом составе команды с нападающими Фёдором Чаловым и Антоном Заболотным. Пока Гайч не попадает в стартовый состав своей команды.



«Здорово, что у нас конкуренция с Федей и Антоном. Я тренируюсь, я рад, но хочу играть больше», — передаёт слова Гайча корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Сегодня, 21 августа, ЦСКА в матче 6-го тура РПЛ обыграл «Ахмат» со счётом 4:2.

В первом тайме ЦСКА забил три мяча за шесть минут — в период с 29-й по 35-ю минуту голами отметились Фёдор Чалов, Кирилл Набабкин и Хорхе Карраскаль. Однако «Ахмат» не расклеился, и уже на 40-й минуте Мохамед Конате отыграл один мяч. На 58-й минуте Бернард Бериша сократил отставание грозненцев до одного гола (2:3). Но финальное слово в матче осталось за армейцами: на 78-й минуте ворота соперника поразил Хесус Медина. Финальный свисток арбитра зафиксировал результативную победу ЦСКА.