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Вратарь «Ахмата» Опарин: в матче с ЦСКА могла получиться сказка. Сделали всё, что могли

Вратарь «Ахмата» Опарин: в матче с ЦСКА могла получиться сказка. Сделали всё, что могли
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Вратарь «Ахмата» Михаил Опарин прокомментировал поражение от ЦСКА (2:4) в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Самое главное — привести внутреннее психологическое состояние в порядок, ничего не выдумывать и делать то, что ты умеешь, сыграть так, как умеешь. Ничего не выдумывать, играть просто.

Верил ли, что можно отыграться? В матче ты не думаешь. Просто у игроков задача — забить, моя задача — отбить. Сделали всё, что могли. Могла получиться сказка, могли отыграться, могли больше пропустить. Получилось так, как получилось», — передаёт слова Опарина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

29-летний Опарин появился на поле во втором тайме, когда счёт на табло был 3:1 в пользу московского ЦСКА.

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