Вратарь «Ахмата» Опарин: работаем, чтобы быть в топ-5. Нам это внушают

Вратарь грозненского «Ахмата» Михаил Опарин после матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его команда проиграла московскому ЦСКА со счётом 2:4, рассказал о том, как игроков настраивают на борьбу за высокие места в чемпионате.



«Нам внушают, и мы сами готовим себя ментально и работаем так, чтобы быть командой первой пятёрки. Только не нужно делать из этого заголовки. Мы работаем для этого. Прикладываем все усилия. Где-то получается, где-то нет. Мы хотим быть наверху.



Задач не вылететь или где-то болтаться нет. Не хотим довольствоваться средними результатами. Это показали игры со «Спартаком» и «Зенитом». Мы играем на победу и для болельщиков. Хотим быть как можно выше», — передаёт слова Опарина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.