«Вест Хэм» дома уступил «Брайтону» в матче 3-го тура АПЛ

Сегодня, 21 августа, в Лондоне на стадионе «Олимпийский» состоялся матч 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Вест Хэм» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:00 мск.



«Молотки» неудачно начали свою встречу. На 22-й минуте они грубо сфолили в штрафной, в результате чего Алексис Мак Аллистер точно исполнил 11-метровый удар. На 66-й минуте вингер «чаек» Леандро Троссард точно замкнул передачу Паскаля Гросса и установил итоговый счёт встречи – 2:0.



После этой победы «Брайтон» набрал уже семь очков в турнирной таблице чемпионата. Для «Вест Хэма» ситуация патовая – лондонцы проиграли уже третий матч подряд. В следующем туре они встречаются с «Астон Виллой», а «Брайтон» сыграет против «Лидс Юнайтед», который сегодня разгромил лондонский «Челси».