«Зенит» заклеил логотип Nike на футболках игроков
Поделиться
Сегодня, 21 августа, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходит матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). На своём поле действующий чемпион России «Зенит» играет с «Торпедо», вернувшимся в элитный дивизион страны. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Отметим, что на игровой форме футболистов домашней команды произошли изменения: вместо логотипа технического спонсора Nike там появилась эмблема букмекерской компании. Сотрудничество между Nike и «Зенитом» началось в начале 2010 года.
После событий в мире сообщалось, что технический спонсор не предоставит команде форму на сезон-2022/2023, а «Зенит» связывали с переходом на сотрудничество с другими компаниями, производящими футбольную экипировку.
Комментарии
- 21 августа 2022
-
18:54
-
18:52
-
18:50
-
18:48
-
18:46
-
18:43
-
18:40
-
18:34
-
18:32
-
18:30
-
18:30
-
18:28
-
18:28
-
18:26
-
18:19
-
18:17
-
18:11
-
18:10
-
18:08
-
18:06
-
18:05
-
17:55
-
17:55
-
17:49
-
17:47
-
17:40
-
17:39
-
17:38
-
17:37
-
17:37
-
17:37
-
17:33
-
17:27
-
17:24
-
17:23
Партнерский контент