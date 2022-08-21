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«Зенит» заклеил логотип Nike на футболках игроков

«Зенит» заклеил логотип Nike на футболках игроков
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Сегодня, 21 августа, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходит матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). На своём поле действующий чемпион России «Зенит» играет с «Торпедо», вернувшимся в элитный дивизион страны. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Отметим, что на игровой форме футболистов домашней команды произошли изменения: вместо логотипа технического спонсора Nike там появилась эмблема букмекерской компании. Сотрудничество между Nike и «Зенитом» началось в начале 2010 года.

После событий в мире сообщалось, что технический спонсор не предоставит команде форму на сезон-2022/2023, а «Зенит» связывали с переходом на сотрудничество с другими компаниями, производящими футбольную экипировку.

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