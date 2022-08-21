Вратарь «Ахмата» рассказал, как вышел на замену в перерыве матча с ЦСКА

Голкипер «Ахмата» Михаил Опарин прокомментировал выход на замену в матче 6-го тура РПЛ с ЦСКА. Он вышел в перерыве, заменив Гиорги Шелию.
«Не могу сказать причины. Решения принимает главный тренер. Может ли быть дело в травме? Насколько я знаю, вроде бы нет. Мне просто сказали, чтобы я готовился. Сказали до конца первого тайма, чтобы разминался, готовился к матчу. Я не вникал в ситуацию. Моей задачей было подготовиться.
Я не люблю ни загадывать о первом номере, ни прогнозировать. Зачем? Это сбивает. Моя задача — работать и делать то же самое, что и всегда. Работать на максимум и делать всё, что от меня зависит. Задумываться, кто первый, а кто второй, кто играет, а кто нет… Смысл? Есть люди, которые принимают решения», — передаёт слова Опарина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
- 21 августа 2022
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