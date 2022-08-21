Вратарь «Ахмата» Опарин: если бы сыграли в свой футбол, добились бы результата с ЦСКА

Вратарь грозненского «Ахмата» Михаил Опарин после матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его команда проиграла московскому ЦСКА со счётом 2:4, высказался о текущей игровой форме армейской команды.



«Удивило, что на предсезонном турнире результата у ЦСКА не было. Сейчас команда выглядит целостно, добавились очень высококачественные легионеры, есть индивидуально сильные футболисты.



Если бы мы сыграли в свой лучший футбол, то мы бы спокойно могли добиться результата. Мы сегодня не сыграли в свой лучший футбол. Где-то не повезло, поэтому пропустили быстрые мячи, и было уже сложно отыгрываться», — передаёт слова Опарина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

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