Вратарь «Ахмата» Опарин: Акинфеев — номер один. Классно читает игру

Вратарь грозненского «Ахмата» Михаил Опарин после матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его команда проиграла московскому ЦСКА со счётом 2:4, высказался о вратаре армейской команды Игоре Акинфееве.



«Традиционно как вратарь я всегда смотрю на Игоря Акинфеева. Я его выделю: насколько он играет спокойно, выдержанно, читает классно игру, дальние передачи. Акинфеев — топ-1 в РПЛ? Сложно говорить. Невозможно сравнивать. Есть много хороших вратарей: у одного одни сильные качества, у другого другие. Если брать всё в целом, то Игорь — номер один. Я стараюсь быть сосредоточенным на своей работе и карьере», — передаёт слова Опарина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

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