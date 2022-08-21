«Надеемся, с Сашей всё в порядке». В «Динамо» пошутили над состоянием Соболева после дерби
Поделиться
Пресс-служба московского «Динамо» обыграла фотографию, на которой нападающий «Спартака» Александр Соболев летит шипами бутс в лицо вратарю команды Антону Шунину. Эпизод произошёл в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и не закончился для стража ворот динамовцев травмой.
«Повезло, что без карточки, Антон… Давай поспокойней в следующий раз. P.S. Надеемся, с Сашей всё в порядке», — написала пресс-служба «Динамо» под фотографией в телеграм-канале.
На самой фотографии представлен интерфейс сайта YouTube, где якобы проигрывается видео с названием «Самое жестокое нападение вратаря на игрока в футболе». Описание гласит следующее: «Вратарь «Динамо» Антон Шунин жёстко сыграл против нападающего «Спартака». Смотреть онлайн без регистрации».
Комментарии
- 21 августа 2022
-
18:54
-
18:52
-
18:50
-
18:48
-
18:46
-
18:43
-
18:40
-
18:34
-
18:32
-
18:30
-
18:30
-
18:28
-
18:28
-
18:26
-
18:19
-
18:17
-
18:11
-
18:10
-
18:08
-
18:06
-
18:05
-
17:55
-
17:55
-
17:49
-
17:47
-
17:40
-
17:39
-
17:38
-
17:37
-
17:37
-
17:37
-
17:33
-
17:27
-
17:24
-
17:23
Партнерский контент