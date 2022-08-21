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«Надеемся, с Сашей всё в порядке». В «Динамо» пошутили над состоянием Соболева после дерби

«Надеемся, с Сашей всё в порядке». В «Динамо» пошутили над состоянием Соболева после дерби
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Пресс-служба московского «Динамо» обыграла фотографию, на которой нападающий «Спартака» Александр Соболев летит шипами бутс в лицо вратарю команды Антону Шунину. Эпизод произошёл в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и не закончился для стража ворот динамовцев травмой.

«Повезло, что без карточки, Антон… Давай поспокойней в следующий раз. P.S. Надеемся, с Сашей всё в порядке», — написала пресс-служба «Динамо» под фотографией в телеграм-канале.

На самой фотографии представлен интерфейс сайта YouTube, где якобы проигрывается видео с названием «Самое жестокое нападение вратаря на игрока в футболе». Описание гласит следующее: «Вратарь «Динамо» Антон Шунин жёстко сыграл против нападающего «Спартака». Смотреть онлайн без регистрации».

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