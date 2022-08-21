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Вратарь «Ахмата» Опарин рассказал, можно ли было отбить удар Медины

Вратарь «Ахмата» Опарин рассказал, можно ли было отбить удар Медины
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Голкипер «Ахмата» Михаил Опарин прокомментировал эпизод с голом полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в матче 6-го тура РПЛ. Встреча закончилась со счётом 4:2 в пользу москвичей.

«Удар Медины? Шансы отбить мяч всегда есть. Если знать, что он пробьёт именно так, то можно прочитать. В то же время ты пошёл бы читать, тебе бы ударили в ближний, и это был бы твой гол. Всегда можно сделать что-то, чтобы увеличить вероятность отбить мяч. Получилось, как получилось», — передаёт слова Опарина корреспондент «Чемпионата» Андре Ирха.

ЦСКА набрал 13 очков в шести матчах и сравнялся со «Спартаком», лидирующим в соревнованиях. Однако шанс обойти московские клубы имеет «Зенит», у которого 11 очков и матч в запасе. «Ахмат» (8) — на восьмом месте в таблице.

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