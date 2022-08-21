Вратарь «Ахмата» Опарин рассказал, можно ли было отбить удар Медины
Поделиться
Голкипер «Ахмата» Михаил Опарин прокомментировал эпизод с голом полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в матче 6-го тура РПЛ. Встреча закончилась со счётом 4:2 в пользу москвичей.
«Удар Медины? Шансы отбить мяч всегда есть. Если знать, что он пробьёт именно так, то можно прочитать. В то же время ты пошёл бы читать, тебе бы ударили в ближний, и это был бы твой гол. Всегда можно сделать что-то, чтобы увеличить вероятность отбить мяч. Получилось, как получилось», — передаёт слова Опарина корреспондент «Чемпионата» Андре Ирха.
ЦСКА набрал 13 очков в шести матчах и сравнялся со «Спартаком», лидирующим в соревнованиях. Однако шанс обойти московские клубы имеет «Зенит», у которого 11 очков и матч в запасе. «Ахмат» (8) — на восьмом месте в таблице.
Новость по темеЦСКА обыграл «Ахмат» в ярком матче 6-го тура РПЛ
Комментарии
- 21 августа 2022
-
18:54
-
18:52
-
18:50
-
18:48
-
18:46
-
18:43
-
18:40
-
18:34
-
18:32
-
18:30
-
18:30
-
18:28
-
18:28
-
18:26
-
18:19
-
18:17
-
18:11
-
18:10
-
18:08
-
18:06
-
18:05
-
17:55
-
17:55
-
17:49
-
17:47
-
17:40
-
17:39
-
17:38
-
17:37
-
17:37
-
17:37
-
17:33
-
17:27
-
17:24
-
17:23
Партнерский контент