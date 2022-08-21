Эвра: игроки «МЮ» одурачили тен Хага так же, как одурачили других менеджеров

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра раскритиковал текущую игровую форму «красных дьяволов», в особенности сделав акцент на игроках команды.



«Когда ты слишком хорош в предсезонке и хорошо себя чувствуешь, это означает, что ты недостаточно усердно работаешь. Я также виню тен Хага — все эти игроки одурачили его точно так же, как они одурачили других менеджеров. В предсезонке они выглядели хорошо, и тен Хаг был бы рад сделать их ещё лучше, но нет. Психологически они уже сломаны.



Каждый раз, когда они сталкиваются с трудным испытанием, эти игроки не могут его преодолеть. Так было годами, и это одно и то же, даже больше не больно, это дежа вю. Мы должны всё перестроить. С этими игроками мы никуда не уйдём», — написал Эвра в своей колонке в Betfair.

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